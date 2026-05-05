Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 5 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma fornisce informazioni sulla circolazione e eventuali disagi lungo le strade della città, aggiornando gli utenti sulle condizioni del traffico in modo costante. Le notizie riguardano principalmente eventuali rallentamenti o interruzioni che potrebbero interessare i principali snodi cittadini.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono code tra Settecamini è il raccordo anulare in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Mentana è Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino al Raccordo sempre in direzione raccordo Code come consolare Flaminia e Salaria.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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