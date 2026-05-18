Alle ore 18:10 del 18 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sulla circolazione e eventuali disagi in tempo reale, con l’obiettivo di informare gli utenti che si spostano sul territorio regionale. La redazione di Astral Infomobilità invita a consultare le proprie fonti per eventuali aggiornamenti sulla situazione del traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente sull'autostrada Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare code anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Viale lago di Traiano e via Monte cadria verso Ostia ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud code all'altezza del raccordo in direzione dello stesso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense con ulteriori code trapuntine Tuscolana in interna code tra Cassia bis e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:10

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