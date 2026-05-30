Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 16 | 25
Nella viabilità di Roma e del Lazio, alle 16:25 del 30 maggio 2026, Astral infomobilità ha segnalato traffico intenso su alcune arterie principali. Sono stati segnalati rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con particolare congestione nelle zone centrali e lungo alcune arterie periferiche. Nessuna chiusura o incidente di rilievo è stato comunicato al momento. La situazione potrebbe variare nel corso del pomeriggio.
Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli tratta Roma Firenze per incidente code tra Fiano Romano e Ponzano Romano direzione Firenze mentre sul tratto Roma Napoli per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale è chiuso lo svincolo di Colleferro prestare attenzione sul grande raccordo anulare un incidente all'altezza del traffico tra le uscite Tiburtina e Prenestina in carreggiata interna sulla strada provinciale Anguillarese code ad Osteria Nuova a vicolo Anguillarese direzione via Braccianese Claudia mentre in via Nomentana un cantiere attivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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