Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Nella viabilità di Roma e del Lazio, alle 16:25 del 30 maggio 2026, Astral infomobilità ha segnalato traffico intenso su alcune arterie principali. Sono stati segnalati rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con particolare congestione nelle zone centrali e lungo alcune arterie periferiche. Nessuna chiusura o incidente di rilievo è stato comunicato al momento. La situazione potrebbe variare nel corso del pomeriggio.