Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 16 | 25
Alle ore 16:25 del 16 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alle informazioni sul traffico in tempo reale. Sono stati forniti ultimi dati riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi o incidenti che potrebbero influenzare il traffico nella zona. L’aggiornamento mira a fornire indicazioni aggiornate agli automobilisti e ai pendolari che si spostano nella regione.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza perché è in transito sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente con tamponamento avvenuto nei pressi del km 30 sono incolonnamenti Traduci the Roma Teramo e Tiburtina circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano particolari criticità e domani 17 maggio allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il derby Roma Lazio valevole per la 37esima giornata di serie A con calcio d'inizio alle ore 12 è già dalla prima mattinata modifiche alla viabilità nella zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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