Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 30 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, il servizio ufficiale della regione dedicato alle informazioni sul traffico. Sul sito sono stati pubblicati dati relativi alle condizioni delle strade e alle eventuali interruzioni o rallentamenti in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative nel momento specifico.