Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 30 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, il servizio ufficiale della regione dedicato alle informazioni sul traffico. Sul sito sono stati pubblicati dati relativi alle condizioni delle strade e alle eventuali interruzioni o rallentamenti in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative nel momento specifico.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade risolto l'incidente sulla A1 Firenze Roma la circolazione scorrevole tra il bivio della diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze più avanti traffico per lavori alla fortezza di Orte sulla A12 Roma Tarquinia si rallenta da Maccarese a Palidoro verso Civitavecchia sulla diramazione Roma Sud in direzione Napoli code da San Cesareo Albi per la A1 Roma Napoli per traffico intenso si sta in fila anche sulla A24 roma-teramo da lunghezza a Tivoli in direzione Teramo andiamo sul Raccordo Anulare in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
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