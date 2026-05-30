Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 30 maggio 2026, Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità nel Lazio. La zona presenta rallentamenti e code a causa di lavori in corso e incidenti. La circolazione è rallentata su alcune arterie principali e si consiglia di evitare l’area o di usare percorsi alternativi. Nessun dettaglio su feriti o cause specifiche. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo le autostrade un incidente sulla A1 Firenze Roma crea code di 4 km tra il bivio della diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze più avanti traffico per lavori all'altezza di Orte sulla A12 Roma Tarquinia al si rallenta da Maccarese a Palidoro verso Civitavecchia sulla A1 Roma Napoli in direzione Napoli code Da Sanchez al bivio con la diramazione Roma sud e più avanti si sta in fila da Valmontone Colleferro nella stessa direzione si allenta anche sulla diramazione Roma sud e da Monte Porzio Catone al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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