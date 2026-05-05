Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 5 maggio 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio risultava regolare, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità di Astral. Il traffico sulle principali arterie cittadine appariva fluido, senza segnalazioni di incidenti o rallentamenti significativi. La situazione complessiva si presentava stabile, con nessuna interruzione o ostacolo rilevante sulla rete stradale regionale.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sul Raccordo in carreggiata esterna all'altezza di via di Boccea poi sul tratto Urbano della Roma Teramo cose da Portonaccio e la tangenziale verso il centro così a tratti sulla Cassia te l'ho già dell'alluminio nei due sensi e sulla Nettunense tra Frattocchie Pavona anche in questo caso nei due sensi di marcia salgo di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260505file56f706de-b8f9-4c41-abd2-7b3ad2ac2580viabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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