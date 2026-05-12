Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 12 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sulla circolazione stradale e sui servizi di trasporto pubblico, offrendo dati in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella zona, con l’obiettivo di mantenere informati i cittadini sulle condizioni delle strade.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito sul grande raccordo anulare Marini interna coda altezza diramazione Roma Nord a causa di un sinistro mentre rimosso l'incidente sul viadotto della Magliana in uscita all'altezza di via Isacco Newton poi bravi code per traffico all'altezza di Portonaccio sul tratto Urbano della Roma Teramo in direzione della tangenziale del resto viabilità scorrevole sulle maggiori consolare autostrade della regione Lazio è tutto Grazie dell'attenzione da Marco cell uff è la più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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