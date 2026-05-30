Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 30 maggio, si registrano code sulla Tangenziale Est e sulla Via Appia. La circolazione risulta rallentata anche sulla Roma-Fiumicino, con traffico intenso tra il Grande Raccordo Anulare e l’aeroporto. Problemi si segnalano anche sulla Cassia, tra il centro abitato e la zona industriale. La situazione interessa le principali arterie cittadine, con rallentamenti e veicoli fermi in diversi punti. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade un incidente sulla A1 Firenze Roma crea coda di un km tra il bivio diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze più avanti traffico per lavori all'altezza di Orte risolto incidente sulla A1 Roma Napoli direzione Napoli permangono code di smaltimento dal bivio diramazione Roma Sud a Colleferro nella stessa direzione si rallenta anche sulla diramazione Roma sud da Monte Porzio Catone e al bivio per la A1 Roma Napoli e nella stessa direzione con te anche da San Cesareo per traffico intenso si sta in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 11:25Alle 11:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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