Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, proveniente dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sui principali flussi di traffico e eventuali criticità lungo le strade della regione. Nessuna nota ufficiale o dettaglio specifico è stato ancora reso noto riguardo a incidenti o lavori in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo SR 213 Flacca tratto chiuso tra km 18800 è il km 20 e 300 nelle due direzioni per lavori all'impianto elettrico nella galleria Trapani i posti così percorsi alternativi e ci spostiamo a Roma la situazione del traffico sul Raccordo Anulare è ora a regolare come anche sul tratto Urbano della A24 e sulla 91 Roma Fiumicino mentre sulla Colombo ci sono lunghe code anche per lavori tra via di Macchia Saponara e via di Malafede Verso il raccordo anulare e diamo ora uno sguardo alle consolari in direzione della capitale che.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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