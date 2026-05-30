Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 30 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che si occupa di monitorare e divulgare le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 Roma Napoli in direzione Napoli che crea 11 km di coda dal bivio A1 diramazione Roma Sud a Colleferro il traffico defluisce su una sola perché diretta a Napoli si consiglia di uscire a Valmontone percorrere la Casilina in direzione Frosinone e rientrare in autostrada ad Anagni per traffico intenso si rallenta anche sulla A24 Roma Teramo da Roma Est a Tivoli in direzione Teramo andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 25 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala traffico sulla rete stradale, con particolare attenzione al raccordo anulare.

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