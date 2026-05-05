Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 5 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha segnalato un episodio di traffico sul Raccordo anulare di Roma. La comunicazione riguarda la gestione della viabilità nella regione Lazio, con aggiornamenti sulle condizioni della circolazione stradale in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o eventuali deviazioni.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma Fiumicino a via Aurelia mentre interna si allenta tra Cassia bis e Salaria e sia già incoronati tra Nomentana e Roma Fiumicino sul tratto Urbano della Roma Teramo lunghe code tra raccordo la tangenziale verso centro sulla Roma Fiumicino abbiamo code a tratti dal raccordo delle Cappellaccio verso l'euro sulla Colombo per gli auguri Ferrari raccordo mentre sulla Pontina cena andiamo code a tratti troppo merce torte c'è a causa di un incidente proprio quest'ultimo su via Appia code per un'auto in panne all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzione Roma a Federico Di Lernia Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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