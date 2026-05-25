Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 25 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala traffico sulla rete stradale, con particolare attenzione al raccordo anulare. L'informazione riguarda il servizio di Astral infomobilità, che monitora e comunica condizioni di circolazione e eventuali criticità sulla rete stradale della regione.

Astral infomobilità mobilità al servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare così a tratti carreggiata esterna Fiumicino Nomentana mentre l'interno abbiamo code a tratti tra la gradazione Roma Nord via Appia coda sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso centro con le anche sulla roma-fiumicino l'altezza divide Il Cappellaccio verso l'Eur l'abito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto per giugno al 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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