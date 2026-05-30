Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 09 | 40
Alle 09:40 del 30 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree interessate o sulle cause di eventuali disagi. La redazione di Astral Infomobilità continuerà a monitorare e aggiornare le informazioni sulla situazione della viabilità locale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per un incidente sulla A1 Roma Napoli in direzione Napoli che crea cute da Valmontone ad Anagni ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 30 maggio sulle autostrade È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 14 Cambiamo argomento trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo terminati i lavori previsti fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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