Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 del 5 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato traffico sul Raccordo Anulare di Roma. La situazione riguarda alcune zone di percorrenza e si riferisce a un aggiornamento sulla viabilità fornito dalla regione Lazio. Questo tipo di comunicazione viene diffusa regolarmente per informare gli automobilisti sui livelli di congestione lungo le principali arterie della capitale.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma Fiumicino via Aurelia mentre che esterna si rallenta tra casse ABS Nomentana e si viaggia incoronati tra la diramazione Roma sud e la Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 roma-teramo lunghe code dal raccordo verso centro Mentre sulla Roma Fiumicino abbiamo code a tratti dal raccordo delle Cappellaccio verso l'Eur direzione Roma abbiamo code sulla Cassia bis all'altezza di caffè da sulla Flaminia all'altezza di Colle delle Rose sulla Salaria 3 Monterotondo Santa Colomba sulla Colombo si...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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