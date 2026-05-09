Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 9 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Le informazioni fornite riguardano eventuali disagi, lavori in corso o variazioni sul traffico che potrebbero interessare le principali arterie della città. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti informati su eventuali cambiamenti in tempo reale.

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