Alle 8:40 di oggi, la viabilità nella regione Lazio mostra diverse criticità. Sul raccordo anulare, si segnalano code tra l’uscita per la tangenziale est e l’ingresso in carreggiata interna. In direzione di Roma, sulla strada statale 2, si registrano rallentamenti tra il km 50 e il km 55. Problemi anche sulla via Prenestina, con traffico congestionato tra via di Tor Bella Monaca e via Casilina. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 30 maggio sulle autostrade È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 14 Cambiamo argomento trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo terminati i lavori previsti fino al 3 giugno al sottopasso della stazione di Acqua acetosa pertanto i treni fermano e stazione regolarmente in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 08:40

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08:40Alle prime ore del 8 maggio 2026, alle 8:40, la rete di viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Alle prime ore del mattino, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma si presenta congestionato.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico una mento della maggior parte delle strade e autostrade della Regione partiamo ... romadailynews.it