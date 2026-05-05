Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del mattino, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma si presenta congestionato. La regione Lazio, tramite il servizio Astral Infomobilità, segnala rallentamenti e code lungo alcune tratte dell'anello di circolazione. La situazione è monitorata costantemente e i mezzi di informazione pubblica forniscono aggiornamenti sulla viabilità alle prime ore del 5 maggio 2026.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma Fiumicino via Aurelia mentre che esterna si rallenta tra casse ABS Nomentana e si viaggia incoronati tra la diramazione Roma sud e la Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 roma-teramo lunghe code dal raccordo verso centro Mentre sulla Roma Fiumicino abbiamo code a tratti dal raccordo delle Cappellaccio verso l'Eur direzione Roma abbiamo code sulla Cassia bis all'altezza di caffè da sulla Flaminia all'altezza di Colle delle Rose sulla Salaria 3 Monterotondo Santa Colomba sulla Colombo si...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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