Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 30 maggio sulle autostrade È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 14 Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo seguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso della stazione di Acqua acetosa Per tanto i treni transitano senza fermarsi in direzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 07:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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