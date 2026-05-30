A Via Tasso si svolge un festival dedicato ai giovani sotto i 18 anni, incentrato sulla Resistenza. Durante l’evento, si discutono modalità per trasformare i reperti storici in narrazioni accessibili e coinvolgenti. Sono stati presentati anche oggetti personali che illustrano aspetti meno noti della Resistenza, andando oltre le fonti tradizionali. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani con testimonianze e materiali storici, favorendo una comprensione diretta degli eventi.

? Domande chiave Come possono gli under 18 trasformare i reperti in storie vive?. Quali oggetti intimi rivelano la verità della Resistenza oltre i manuali?. Perché l'indignazione dei giovani è necessaria per non dimenticare il passato?. Come cambierà la gestione dei musei grazie a questo nuovo modello?.? In Breve Evento dal 4 al 7 giugno presso il Museo storico della Liberazione di via Tasso.. Collaborazione tra Associazione Genitori Di Donato e la regista Susanna Nicchiarelli.. Programma include il romanzo Fulmine e film di registe come la Cortellesi.. Narrazione basata su reperti intimi come un calzino decorato e involucri di panini.. Dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Tasso, la Resistenza si racconta: guida il festival degli under 18

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pregnant by the CEO's mistake! He pays 1 billion to marry her. A contract of love!

Notizie e thread social correlati

La Resistenza vista dai ragazzi, così guide under 18 danno vita alle storie del Museo di via Tasso a Roma: “La memoria non diventi mai lettera morta”In un museo di Roma, giovani guide sotto i 18 anni raccontano storie di Resistenza attraverso oggetti e materiali visivi.

Il murale dei sei giovani partigiani che racconta la ResistenzaA Vimercate un murale raffigura sei giovani partigiani rappresentando un modo diverso di ricordare la Resistenza.

Argomenti più discussi: Nicchiarelli e il Festival della Liberazione: La memoria deve vivere; La memoria è viva, in via Tasso a Roma il festival degli adolescenti protagonisti a La Resistente; Roma, torna La Resistente, festival della memoria e della Liberazione; La Resistente – Festival della memoria e della Liberazione.

Lottando con la Resistenza reddit