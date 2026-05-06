Il murale dei sei giovani partigiani che racconta la Resistenza

A Vimercate un murale raffigura sei giovani partigiani rappresentando un modo diverso di ricordare la Resistenza. L’opera si trova nel centro cittadino e trasmette un’immagine visibile e duratura di quegli eventi, andando oltre le cerimonie ufficiali e i testi storici. La presenza dell’immagine quotidiana rende più immediata la memoria di un periodo importante, coinvolgendo chi passa davanti all’opera ogni giorno.

Nel cuore di Vimercate la memoria non resta più confinata nelle cerimonie ufficiali o nelle pagine dei libri di storia: scende in strada, si fa immagine, colore, presenza quotidiana. E osserva la città mentre la città osserva lei. Lo racconta il nuovo murale dedicato ai sei Martiri che da qualche giorno domina il centro a pochi passi dal Must. L’opera, realizzata dal duo di street artist Orticanoodles, Walter Contipelli e Alessandra Montanari, restituisce i volti di Iginio Rota, Renato Pellegatta, Emilio Cereda, Aldo Motta, Pierino Colombo e Luigi Ronchi alla vista dei passanti, trasformando una parete condominiale in un’istantanea che intreccia passato e presente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il murale dei sei giovani partigiani che racconta la Resistenza Notizie correlate La resistenza dei sacerdoti. Partigiani salvati e caritàdi Davide Eusebi "La tragedia bellica del comune di Borgopace" è un libro che, come sostiene giustamente Luigi Tagliolini cultore della memoria oltre... Lezione al Murale dei Martiri. Gli alunni dell’istituto Vanoni per i partigiani di VimercateIl Murale dei Martiri (in foto il rendering), a lezione di street art gli Orticanoodles al Vanoni: per realizzare l’opera si userà la tecnica... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il murale dei sei giovani partigiani che racconta la Resistenza; Potere ai pacifici: l’arte è resistenza: la mostra di Obey. Il murale dei sei giovani partigiani che racconta la ResistenzaNel cuore di Vimercate la memoria non resta più confinata nelle cerimonie ufficiali o nelle pagine dei libri di ... ilgiorno.it Quei muri che raccontano una storia della ResistenzaStoria della Pace - Lettera a uno studente - Ti presentiamo la storia delle immagini di chi ha lottato contro il nazifascismo e degli artisti della street art che oggi rievocano quel messaggio di resi ... peacelink.it @cosimodamianodamato | Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza. Nel carcere pugliese di Turi destinato a prigionieri politici del regime fascista, nell’ora d’aria si incontrano l’operaio anarchico pazzo Luponio, l’avvocato socialis - facebook.com facebook