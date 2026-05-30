Via San Pasquale scattano multe e rimozioni | blitz della Polizia Municipale contro la sosta selvaggia

Notizia in breve

La Polizia Municipale ha effettuato un blitz in via San Pasquale, multando e rimuovendo numerose auto in sosta irregolare. Durante l’operazione sono stati elevati diversi verbali e numerosi veicoli sono stati rimossi. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è concentrato sulla repressione della sosta selvaggia nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri precisi di sanzioni o veicoli rimossi.