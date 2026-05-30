Via San Pasquale scattano multe e rimozioni | blitz della Polizia Municipale contro la sosta selvaggia
La Polizia Municipale ha effettuato un blitz in via San Pasquale, multando e rimuovendo numerose auto in sosta irregolare. Durante l’operazione sono stati elevati diversi verbali e numerosi veicoli sono stati rimossi. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è concentrato sulla repressione della sosta selvaggia nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri precisi di sanzioni o veicoli rimossi.
Tempo di lettura: 2 minuti Un intervento che difficilmente è passato inosservato quello messo in campo nella mattinata di oggi dalla Polizia Municipale di Benevento lungo via San Pasquale, una delle strade finite nelle ultime settimane al centro delle segnalazioni di cittadini e utenti della strada per i frequenti problemi alla circolazione. Da tempo, infatti, il mancato rispetto del divieto di sosta e fermata lungo l’arteria provoca rallentamenti e disagi, con ripercussioni particolarmente evidenti sul transito degli autobus del trasporto pubblico locale, spesso costretti a procedere con difficoltà o ad effettuare manovre complesse per superare i veicoli parcheggiati irregolarmente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Monopattini: obbligo del targhino, scattano le multe da 400 euro. A Firenze task force della polizia municipale
Salerno, blitz della Polizia Municipale contro i "predoni dei rifiuti": il videoNella serata di ieri, la Polizia Municipale di Salerno ha avviato un’operazione di controllo contro i soggetti che cercano di trafugare rifiuti dalle...
Argomenti più discussi: Cantieri e modifiche al traffico a Napoli: tutte le strade coinvolte; Wine&Thecity accende Chiaia tra vino musica e boutique; Metro Tribunale, slitta l’apertura; Riviera di Chiaia chiusa il 21 e 22 maggio, lavori per la nuova linea tranviaria.
Antonio Conte pronto a lasciare la squadra e la città di Napoli ieri è passato a Palazzo San Giacomo per salutare il sindaco Gaetano Manfredi accompagnato dal direttore generale del comune Pasquale Granata. Un rapporto di vecchia data tra Manfredi e Con facebook
Cantieri alla Riviera di Chiaia per due mesi: chiusa via San Pasquale. Cambiano sensi e divietiRivoluzione traffico nella zona della Riviera di Chiaia per l’estate 2025. Chiuse via San Pasquale e via San Filippo a step. Due mesi di lavori. Piano viabilità nuovo per le auto provenienti da via ... fanpage.it