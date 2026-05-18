L’obbligo del targhino sui monopattini è scattato, per legge, dal 16 maggio 2026. Come già avevamo anticipato su Firenze Post, contravvenire a tale obbligo costerà al trasgressore una sanzione da 100 a 400 euro. E in alcune città le salate multe sono già scattate. Con molti conducenti sbalorditi: hanno detto di non sapere. Ma la legge non si può ignorare.Il “targhino” è un contrassegno plastificato e adesivo, non rimuovibile,composto da sei caratteri alfanumerici disposti su due righe. Il suo rilascio avviene a cura degli uffici della Motorizzazione Civile, attraverso un sistema di prenotazioni delle istanze a cui si accede utilizzando una specifica piattaforma telematica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monopattini: obbligo del targhino, scattano le multe da 400 euro. A Firenze task force della polizia municipale

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Monopattino: obbligo di targa e assicurazione. Multa di 400 euro

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