Via Masignano, ad Arcola, presenta condizioni di abbandono e pericolo a causa di arbusti che limitano la carreggiata. I residenti segnalano la presenza di sterpaglie che ostacolano il transito e peggiorano la sicurezza sulla strada, inserita nel percorso delle “Strade del vino”. Un consigliere comunale ha raccolto le lamentele e richiesto un intervento di manutenzione per eliminare i pericoli e ripristinare la percorribilità della strada.

Via Masignano ad Arcola in stato di abbandono e pericolosa: gli abitanti chiedono un intervento. Enrico Vesco, consigliere comunale, ha raccolto le lamentele dei residenti perché la via, seppure inserita nel percorso delle “Strade del vino”, è invasa dalle sterpaglie. La strada sale dalla via Aurelia, subito dopo lo svincolo autostradale, passando per il territorio del Comune di Vezzano Ligure, fino alla frazione di Masignano che è in territorio arcolano. Rappresenta un importante collegamento per una serie di attività turistico ricettive e agriturismi molto frequentati durante tutto l’anno e a cui, sottolinea Vesco, il Comune ha imposto la tassa di soggiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Masignano tra degrado e pericoli: "Gli arbusti limitano la carreggiata"

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