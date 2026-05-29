Foggia ' cassonetti intelligenti' tra gli arbusti e inaccessibili ai disabili | la segnalazione-denuncia dell' avvocato

Da foggiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cassonetti intelligenti in via Gino Acquaviva sono stati trovati tra gli arbusti, inaccessibili ai disabili. Un avvocato ha presentato una denuncia alle autorità, evidenziando problemi di igiene e difficoltà di accesso. La sostituzione dei vecchi bidoni con i nuovi non ha migliorato la situazione, che resta critica. La segnalazione riguarda anche lo stato di abbandono e il posizionamento non conforme dei contenitori.

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Un avvocato di Foggia ha presentato una formale segnalazione alle autorità competenti per denunciare le condizioni igienico-sanitarie e le criticità di accessibilità che caratterizzano l'area di via Gino Acquaviva, zona via Luigi Sturzo, dopo la recente sostituzione dei vecchi bidoni con i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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