La cocaina nascosta tra gli arbusti | arrestato

I militari avevano notato movimenti insoliti in quella zona e avevano deciso di tenere sotto osservazione l’area. L’altra sera, durante i pattugliamenti, hanno individuato una presenza che ha attirato la loro attenzione. A seguito di controlli, è stato trovato del materiale sospetto nascosto tra gli arbusti. Successivamente, è stato disposto l’arresto di una persona coinvolta nell’episodio.

C’erano movimenti sospetti da qualche tempo e i militari mantenevano sotto controllo l’intera zona quando l’altra sera hanno intercettato una presenza più che sospetta. Proprio durante uno di quei servizi predisposti per la repressione dello spaccio a Filottrano, i militari del Norm di Osimo hanno seguito un’utilitaria condotta da un giovane che li ha "portati" fino a Jesi. Assieme ai colleghi della Compagnia locale, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno deciso di fermare la macchina per procedere a un controllo particolareggiato. La perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire e sequestrare 6 involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso di 5,10 grammi, già suddivisi in dosi destinate allo spaccio in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cocaina nascosta tra gli arbusti: arrestato Leggi anche: Va a riprendere la cocaina nascosta nel bosco: arrestato Torre Annunziata, cocaina nascosta in auto: arrestato 63enneControllo notturno dei Carabinieri in via Caracciolo: sequestrati 12 grammi di cocaina Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della... COCAINA VERSO LA SICILIA: DUE ARRESTI Temi più discussi: La cocaina nascosta tra gli arbusti: arrestato; Quarticciolo, droga interrata e nascosta tra i tubi: il sistema dei pusher per spacciare h24; La scorta di cocaina nascosta tra gli arbusti in periferia a Jesi, arrestato 24enne; Scoperto mentre recupera la cocaina che aveva nascosto tra la vegetazione: 24enne arrestato, 180 le dosi sequestrate. La cocaina nascosta tra gli arbusti: arrestatoE’ stato bloccato dai carabinieri che lo stavano seguendo: trovate 180 dosi di droga pronte per essere cedute. Era un punto di riferimento per lo spaccio ... ilrestodelcarlino.it Scorta di cocaina nascosta tra gli arbusti: 24enne arrestatoPusher bloccato dai Carabinieri, 5 grammi di droga in auto e il resto tra la vegetazione Viaggiava con oltre cinque grammi di cocaina, suddivisi in dosi destinate allo spaccio, e ne aveva nascosti alt ... youtvrs.it . IL BLITZ | La droga era nascosta in tre container diversi https://www.corrieredellacalabria.it/2026/04/07/oltre-1-400-chili-di-cocaina-trovati-nel-porto-di-rotterdam/ - facebook.com facebook Tenta di introdurre cocaina nel carcere di Crotone, denunciata. La Polizia penitenziaria ha trovato la droga nascosta tra alcuni generi alimentari #ANSA x.com