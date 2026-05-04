Di Marzio Comitato Nuova Pescara Spoltore sul ricorso al Tar contro il referendum | Illegittimo atto dovuto

Il Comitato Nuova Pescara Spoltore ha presentato un ricorso al Tar riguardo al referendum, definendolo illegittimo. La posizione si basa sul fatto che, secondo quanto dichiarato, ci sarebbero state interferenze delle amministrazioni coinvolte e che il ricorso rappresenterebbe un atto dovuto. In particolare, si evidenzia che sulla legge in questione non si può intervenire, anche perché a chiedere ai cittadini di tornare alle urne sono state due amministrazioni e non tutte e tre.