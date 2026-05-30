Un giudice federale di Washington ha ordinato all’amministrazione statunitense di rimuovere entro due settimane il nome di un ex presidente dal Kennedy Center. La decisione riguarda la scritta a caratteri cubitali con il nome dell’ex presidente, che dovrà essere eliminata. L’ordine è stato emesso dal giudice Christopher Cooper, che ha stabilito la rimozione nel procedimento legale in corso. L’ex presidente ha commentato definendo il giudice come nominato da una sinistra radicale.

Via il nome di Trump dal Kennedy Center. Lo ha deciso il giudice Christopher Cooper della Corte distrettuale federale di Washington, che ha dato all’amministrazione Usa due settimane per rimuovere la scritta a caratteri cubitali col nome del presidente statunitense. Vale a dire, due giorni prima del compleanno del tycoon. Una bella batosta. La sentenza è stata pubblicata in un giorno storico, cioè quando John Fitzgerald Kennedy avrebbe compiuto 109 anni. Il provvedimento è il primo di sostanza sui tanti progetti con cui Trump sta cercando di lasciare il marchio della sua estetica nella capitale degli Stati Uniti. Altri progetti immobiliari... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Via il nome di Trump dal Kennedy Center”, la sentenza è una mazzata per il tycoon. Lui: “Giudice nominato da sinistra radicale”

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Trump's Name Off Kennedy Center | MAGA Berlin Wall

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