Via Colombo | il sindaco ha fatto polemica l’opposizione no

Il consigliere di minoranza ha commentato che è stato il sindaco a creare polemiche sulla chiusura prolungata di via Colombo a Porto Potenza, mentre l’opposizione sostiene di aver semplicemente svolto il proprio ruolo. La discussione riguarda la gestione della chiusura della strada, con il consigliere che afferma che l’opposizione non ha provocato tensioni. La polemica tra le parti si concentra sulla responsabilità delle dichiarazioni e delle decisioni pubbliche relative alla situazione.

"Su via Colombo l’opposizione ha fatto il suo lavoro, è il sindaco che ha scelto la polemica". Con queste parole Tommaso Gaballo, consigliere del gruppo di minoranza Idea Futura, ribatte al sindaco Noemi Tartabini sulla questione della lunga chiusura di via Colombo, a Porto Potenza. L’altro giorno il primo cittadino aveva reso noto che la strada era stata finalmente riaperta, per poi affermare che la minoranza avrebbe perso "l’ennesima occasione di offrire un contributo realmente collaborativo e costruttivo nell’interesse della comunità". Da qui la risposta di Gaballo. "Al sindaco vorrei dire che non mi prendo alcun merito, se non il fatto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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