È morto Mario Colombo il grande imprenditore monzese che ha fatto crescere l' impero Colmar

Nella giornata di lunedì 6 aprile, si è spento a 71 anni Mario Colombo, imprenditore di Monza e figura di rilievo nel settore dell'abbigliamento sportivo. Colombo era uno degli eredi del marchio Colmar, azienda conosciuta nel panorama internazionale. La sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra gli operatori del settore.

La Brianza piange uno dei suoi più stimati e importanti imprenditori. Nella giornata di lunedì 6 aprile si è spento, all’età di 71 anni, Mario Colombo uno degli eredi del grande marchio di abbigliamento sportivo Colmar. Mario portava il nome del nonno, il fondatore della Colmar, la prestigiosa azienda di famiglia fondata nel 1923. Quella di Mario Colombo è stata una vita spesa tra il lavoro e la famiglia. Era entrato in Colmar terminati gli studi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano iniziando come impiegato. Nel suo prestigioso curriculum Mario Colombo vantava anche un’altra importante esperienza fuori dal marchio Colmar, in Adidas Italia, dove aveva ricoperto l’incarico di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Addio a Mario Colombo: è stato l'imprenditore che ha portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

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Lutto a Monza: la città piange uno degli imprenditori protagonisti di ColmarÈ morto a 71 anni Mario Colombo, presidente di Manifattura Mario Colombo. Nato a Monza, ha guidato Colmar tra sport, impresa e tradizione. monza-news.it

Colmar, è morto il presidente Mario Colombo: aveva 71 anni. Monza in lutto. Il colosso della moda fondato da suo nonnoLutto a Monza, la sua città. L'impresa fu fondata nel 1923 e ha fatto storia nel mondo dello sci e dell’abbigliamento sportivo ... milano.corriere.it

Se ne va un pezzo di storia della neve italiana. Mario Colombo non è stato solo il presidente di Colmar, ma uno di famiglia. Cresciuto dentro un sogno iniziato nel 1923, lo ha custodito e fatto crescere senza mai tradirne l’anima. Lascia la moglie Alessandra e i facebook