Elezioni Patto per il Nord ha deciso | Giovanni Colombo candidato sindaco Con lui Bodega

Il Patto per il Nord ha annunciato Giovanni Colombo come candidato sindaco, confermando anche la candidatura di Bodega. Nel frattempo, con la conferma di Filippo Boscagli come candidato del centrodestra unito, si delineano le prime certezze per le elezioni amministrative di maggio 2026 a Lecco. L’organizzazione delle candidature si sta intensificando in vista delle votazioni previste alla fine di maggio.

Patto per il Nord ufficializza il suo ticket per le amministrative del 24 e 25 maggio. L'ex consigliere comunale sfida tutti puntando tutto sulla sicurezza. L'ex primo cittadino: "Le decisioni devono tornare a nascere dal territorio, non dai tavoli romani" Con l'ufficializzazione della candidatura di Filippo Boscagli per il centrodestra unito avvenuta ieri, il quadro delle amministrative lecchesi del 24 e 25 maggio 2026 si fa sempre più affollato. A completarlo è oggi Patto per il Nord, che schiera Giovanni Colombo come candidato sindaco e Lorenzo Bodega come capolista. Un duo che punta a intercettare quell'elettorato autonomista e nordista deluso dalla svolta centralista della Lega di Salvini, e che sceglie la sicurezza come tema principale e identitario dell'intera campagna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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L'ex Borgomastro Lorenzo Bodega e il segretario Giovanni Colombo al Cappello sulla notizia con il suo Patto per il Nord - facebook.com facebook

Composizione Geometrica, c.1970-1979 by Gianni Colombo x.com