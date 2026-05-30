Vi spiego l’impatto economico e sanitario dell’influenza aviaria

Notizia in breve

Calogero Terregino, responsabile del Centro nazionale e del Laboratorio di referenza europeo, ha illustrato l’impatto dell’influenza aviaria. Secondo le sue parole, la diffusione del virus ha causato perdite economiche nel settore avicolo e ha portato alla soppressione di numerosi volatili. Sul fronte sanitario, si sono verificati casi di infezione tra esseri umani, anche se limitati. La sorveglianza delle popolazioni di uccelli e le misure di contenimento sono state rafforzate per prevenire ulteriori focolai.