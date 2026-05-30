Veronese a Calenda | attacco frontale sui suoi fallimenti passati

Notizia in breve

Un rappresentante locale ha accusato l’ex ministro di aver causato danni alle imprese italiane in passato. La polemica tra Calenda e il sindaco Cannizzaro si è accesa dopo che il primo è stato criticato pubblicamente. L’attacco si concentra sui fallimenti passati dell’ex ministro, con l’obiettivo di evidenziarne le conseguenze negative per il tessuto imprenditoriale. La discussione si è sviluppata in un contesto di confronti politici tra le parti coinvolte.