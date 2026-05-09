In un fascicolo giudiziario si parla di atti fotografati e passati illegalmente ai legali di un indagato. L’indagine riguarda anche la procura di Garlasco e coinvolge due funzionari di uffici giudiziari, tra cui una procuratrice di Milano e un pubblico ministero. Le intercettazioni e i documenti indicano un possibile passaggio illecito di informazioni tra le parti coinvolte nell’indagine. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti sulla condotta di alcuni membri della magistratura.

Nell'inchiesta di Garlasco si allungano delle ombre sulla procuratrice di Milano e l'aggiunto, Mario Venditti. Contatti sospetti tra un luogotenente e l'indagato, Andrea Sempio. Atti fotografati e passati ai suoi legali. Insomma, l'ombra di un depistaggio. È questo il quadro delineato dagli accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che stanno passando al setaccio quanto avvenuto attorno all'archiviazione di Sempio nel 2017. Al centro dell'attenzione ci sono i rapporti tra alcuni uomini dell'Arma, magistrati e la difesa dell'indagato, oltre alla possibile circolazione di documenti coperti dal segreto istruttorio. Tra gli episodi finiti negli atti compare la presenza in tribunale, il 24 dicembre 2016, dell'allora luogotenente Maurizio Pappalardo, il giorno successivo alla prima notifica a carico di Sempio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, "atti fotografati e passati illecitamente ai suoi legali": l'ombra del depistaggio

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