Sgombero magazzino 19 il Sap | Schiavone guardi ai suoi fallimenti
Il Sindacato autonomo di polizia ha chiesto chiarimenti sulla richiesta del presidente di un ente di abbassare i toni, dopo aver criticato i ritardi nelle pratiche di richiesta di status di rifugiato. La richiesta si riferisce a una comunicazione rivolta alla questura, in cui si lamentano problemi nell’evasione delle pratiche. Il sindacato ha anche commentato lo sgombero di un magazzino, invitando a considerare i fallimenti dell’attuale gestione.
“Chiediamo quale autorità possa avere il presidente dell'Ics Gianfranco Schiavone per intimare la questura ad abbassare i toni, lamentando ritardi nell'evasione delle pratiche per la presentazione della richiesta di status di rifugiato. Abbia più rispetto nei confronti di chi tra mille difficoltà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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