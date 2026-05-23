Sgombero magazzino 19 il Sap | Schiavone guardi ai suoi fallimenti

Da triesteprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Sindacato autonomo di polizia ha chiesto chiarimenti sulla richiesta del presidente di un ente di abbassare i toni, dopo aver criticato i ritardi nelle pratiche di richiesta di status di rifugiato. La richiesta si riferisce a una comunicazione rivolta alla questura, in cui si lamentano problemi nell’evasione delle pratiche. Il sindacato ha anche commentato lo sgombero di un magazzino, invitando a considerare i fallimenti dell’attuale gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Chiediamo quale autorità possa avere il presidente dell'Ics Gianfranco Schiavone per intimare la questura ad abbassare i toni, lamentando ritardi nell'evasione delle pratiche per la presentazione della richiesta di status di rifugiato. Abbia più rispetto nei confronti di chi tra mille difficoltà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cosa guardi guardi, c’è Nicole KidmanC’è stato un momento attorno al 2008 in cui Nicole Kidman pensava di smettere di recitare.

Fermo, il Sap scrive ai candidati: «Riqualifichiamo l’ex Cops»? Punti chiave Come possono i candidati risolvere il nodo della proprietà ex Cops? Chi gestisce realmente le strutture sportive appartenenti al Fondo...

sgombero magazzino 19 ilDalla questura pochi sgomberi, dal Comune propaganda xenofoba: serve confronto con gli enti di volontariatoA ribadirlo una volta di più è Ics, dopo lo sgombero del magazzino 19 del Porto vecchio a seguito di segnalazioni dagli uffici della capitaneria di porto. Disfunzioni gravi nella gestione delle doman ... triesteprima.it

Via Carteria, sgombero . Liberato un magazzino trasformato in casa: Fermiamo l’illegalitàPolizia locale in azione dopo la segnalazione di Negrini (Fd’I) e dei residenti Un plauso agli agenti, c’erano anche dei minori. Centro storico in sofferenza. Blitz della polizia locale in via ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web