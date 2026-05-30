Nel nuovo foyer di lusso a Verona, l’esperienza prima dell’opera sarà arricchita da un percorso sensoriale che combina l’arte scenica con il gusto del caviale. I menù inediti, studiati appositamente, prevedono abbinamenti tra caviale e bollicine, ma non sono stati ancora annunciati i nomi di chi si occuperà della loro creazione. La proposta mira a offrire un’esperienza multisensoriale ai visitatori prima dell’inizio degli spettacoli.

? Domande chiave Come cambierà l'attesa prima dell'opera con questo nuovo percorso sensoriale?. Chi curerà i menù inediti per abbinare il caviale alle bollicine?. Come si accede al parterre selezionato per queste serate esclusive?. Quali grandi nomi del settore gastronomico sostengono questa nuova iniziativa?.? In Breve Inaugurazione il 10 giugno 2026 presso la sala Maffeiana del Teatro della Filarmonica.. Degustazioni di caviale Calvisius e bollicine Zenato accompagnano le opere della Fondazione Arena.. Programma include La Traviata, Aida, Nabucco e La Bohème tra giugno e settembre.. Collaborazione con partner come Ferrero, Iginio Massari, American Express e Nautica Casarola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: l’opera incontra il caviale nel nuovo Foyer di lusso

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