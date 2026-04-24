Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca ospiterà il 25 e 26 aprile una mostra dedicata a Turandot, in occasione del centenario dell’opera. L’esposizione comprende un’ampia collezione di tele realizzate dall’artista Corrado Veneziano, che rappresentano scene e elementi tratti dalla celebre composizione. Le opere saranno esposte nel foyer del teatro, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento visivo sul celebre titolo operistico.

Sarà il Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca a ospitare, il 25 e 26 aprile, il nucleo più ampio del progetto che Corrado Veneziano dedica a Turandot nel centenario dell’opera. Un appuntamento che assume un significato particolare proprio nella città natale di Giacomo Puccini, luogo degli affetti, della memoria e della concezione di gran parte della sua produzione musicale. La mostra è curata da Francesca Barbi Marinetti e Cornelia Bujin. Dopo la tappa milanese, il percorso espositivo trova a Lucca la sua dimensione più distesa, con una selezione più ampia di opere in cui Veneziano affronta Turandot attraverso diverse chiavi visive e narrative.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le tele di Veneziano raccontano l’opera nel foyer del teatro

Notizie correlate

Con la compagnia toscana Gli Omini si chiude la rassegna nel Foyer del teatro Bonci: in scena lo spettacolo "Omineide"Venerdì 10 aprile, alle ore 19, "Omineide" della compagnia toscana Gli Omini chiude al Teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', una novità di...

‘Bellini, dove eravamo rimasti?’, dialogo dedicato alla figura e all'opera del maestro venezianoGiovanni Bellini è uno dei pittori più studiati del Rinascimento italiano, eppure la sua opera continua a riservare sorprese.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Le tele di Veneziano raccontano l’opera nel foyer del teatro; Alla Scala di Milano, Corrado Veneziano rende omaggio a Turandot; ‘Turandot 100’: Corrado Veneziano celebra Puccini a Milano e Lucca; CS Turandot 100: Corrado Veneziano celebra Puccini alla Scala di Milano e al Giglio di Lucca.

Al Teatro del Giglio le opere di Corrado Veneziano dedicate alla TurandotI lavori restituiscono con fedeltà gli snodi narrativi, le atmosfere e i luoghi che danno ritmo e sostanza all'opera lirica incompiuta ... luccaindiretta.it

Materia organica su tela, Naturografie di VeneziaEsterno giorno. Bauta, Gnaga, Moretta si assembrano con Spiderman, Supermario, Vampirina. Prendono indubbiamente il sopravvento, magari non numerico ma enfatico, storico, estetico anche se ... huffingtonpost.it

Operazione dei finanzieri tra il pordenonese e il veneziano. IL VIDEO - facebook.com facebook