A Verona la Calvisius Arena Foyer powered by Fabio Palazzi fa il bis

A Verona, le Calvisius Arena Foyer, create da Fabio Palazzi, tornano per la seconda volta in concomitanza con la Stagione Lirica dell’Arena di Verona. La manifestazione, dedicata a un’esperienza di lusso, ripropone l’evento dopo il successo della precedente edizione. Fabio Palazzi, noto come Luxury Experience Creator e ambasciatore del caviale, è il promotore dell’iniziativa. La collaborazione con l’Arena di Verona si ripete quest’anno, mantenendo il format che ha riscosso grande attenzione.

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione anche quest’anno in coincidenza con la Stagione Lirica dell’Arena di Verona ritornano le Calvisius Arena Foyer by Fabio Palazzi, Luxury Experience Creator e Ambasciatore del Caviale. Si dà inizio il 10 giugno 2026, alle ore 19:00, in occasione dell’apertura del cartellone della Fondazione Arena di Verona, prevista il 13 giugno con la prima de “La Traviata”, nella sala Maffeiana del Teatro della Filarmonica dove gli ospiti sono accolti in un’atmosfera sofisticata fatta di dettagli ricercati: musica dal vivo, una mise en place dorata, fiori freschi per ogni tavolo e calici bordati, accompagnati da una degustazione di caviale Calvisius e bollicine Zenato, con un menù sempre diverso firmato da chef di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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