A Verona, il settore del gioco d’azzardo ha generato 534 milioni di euro, influendo sul bilancio comunale. La spesa media delle famiglie nella città supera quella nazionale. I dati indicano che il gioco fisico ha un peso maggiore rispetto alla media italiana, con un incremento delle puntate in sale e punti di scommessa. La cifra totale comprende vincite, perdite e contribuzioni fiscali, evidenziando un fenomeno di grande portata economica.

? Punti chiave Come influisce questa spesa sul bilancio del Comune di Verona?. Perché il gioco fisico a Verona supera la media nazionale?. Chi sono le persone che ricorrono allo sportello antiusura comunale?. Come si manifesta il rischio di sovraindebitamento nelle famiglie locali?.? In Breve Verona spende 534 milioni nel 2025, con 286,3 milioni destinati al gioco fisico.. Provincia di Verona registra 1,95 miliardi di euro tra canali digitali e fisici.. Michele Bertucco segnala spese per il gioco superiori di 1,5 volte al bilancio comunale.. Sportello Antiusura gestisce 13 primi colloqui e 7 approfondimenti da dicembre 2024.. Oltre 534 milioni di euro sono stati spesi per il gioco d’azzardo nel Comune di Verona durante l’anno 2025, con cifre che descrivono un fenomeno in costante e preoccupante crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, gioco d’azzardo a 534 milioni: il rischio per le famiglie

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