Domenica, in 30 piazze d’Italia, le Caritas diocesane scelgono di mettere le tende in strada per lanciare un forte e simbolico messaggio. Una rete, stretta e concreta, volta a sensibilizzare la comunità alla consapevolezza legata ai rischi delle pratiche di azzardo. “ La tenda del buon gioco ”- così è denominata l’iniziativa per ridonare valore all’aspetto sano e ludico del gioco - sarà allestita anche in Piazza della Repubblica, dalle 10 alle 18, grazie all’opera di volontari Caritas. "Partiamo da un punto fermo: non chiamiamo l’azzardo, gioco". A precisarlo, il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, che aggiunge: "Grazie al.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenda del buon gioco "Occhio all’azzardo. Fenomeno sociale: famiglie sul lastrico"

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Temi più discussi: La Tenda del Buon Gioco; La Tenda del Buon Gioco; La tenda del buon gioco per dire basta all’azzardo; Contro l’azzardo arriva la Tenda del Buon Gioco.

La Tenda del buon gioco vuole diffondere il gioco sano in contrasto con quello d’azzardo che crea dipendenza e fragilità ift.tt/THPcMCl x.com

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