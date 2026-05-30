Vergani–Navarra sul tetto d’Italia | Noi medaglia d’oro di pasticceria Con quei cioccolatini fatti ad arte
Ferrara si è aggiudicata il primo posto nella classifica della pasticceria scolastica italiana, grazie alla vittoria di Vergani–Navarra. La premiazione celebra i loro cioccolatini, definiti fatti con grande maestria. La vittoria si traduce in una medaglia d’oro per la pasticceria della città, riconoscendo la qualità e l’eccellenza dei loro prodotti. La competizione ha visto coinvolti diversi operatori del settore, con Ferrara che si è distinta tra tutti.
Un trionfo che porta il nome di Ferrara sul gradino più alto della pasticceria scolastica italiana. L’ istituto Vergani–Navarra si è aggiudicato l’8° Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia 2026, conclusosi ieri a Catania al termine di tre giornate di sfide negli spazi dell’Ipsseoa Karol Wojtyla. Promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito come evento d’eccellenza nazionale e organizzato dalla federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria in collaborazione con la Rete Renaia, il campionato ha messo a confronto i migliori talenti dei più importanti istituti alberghieri d’Italia. A spuntarla la squadra ferrarese, che ha sbaragliato la concorrenza di 22 istituti in gara provenienti da ogni regione del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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