Il twirling novarese sul tetto d’Europa | il team Santa Cristina-Borgolavezzaro è medaglia d’oro

Il team novarese di twirling, formato dalla collaborazione tra Twirling Santa Cristina e Twirling Borgolavezzaro, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati Europei 2026 di Eindhoven. La competizione si è svolta in Olanda e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da vari paesi europei. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il movimento locale e internazionale del twirling.

Il twirling novarese colpisce ancora. Ai campionati Europei 2026 di Eindhoven, in Olanda, il sodalizio nato dalla sinergia tra Twirling Santa Cristina e Twirling Borgolavezzaro ha sbaragliato la concorrenza internazionale, portando a casa uno splendido titolo europeo. Il risultato più eclatante arriva dalla specialità Dance Twirl Team, dove le dieci atlete azzurre hanno conquistato il primo gradino del podio su un totale di 13 nazioni in gara. Una prestazione magistrale che ha convinto i giudici per precisione tecnica e impatto emotivo. Il successo del gruppo è il coronamento di un progetto sportivo che ha visto le due società del territorio novarese unirsi con un unico obiettivo: crescere insieme e valorizzare le eccellenze locali su scala continentale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Gabriele Di Cristina sul tetto d’Europa: il giovane pioppese trionfa all’European ParaPowerlifting Championships a TbilisiAncora successi per il giovane atleta Gabriele Di Cristina, il pioppese si trova da lunedì a Tbilisi, in Georgia, ed è attualmente impegnato nel... Leggi anche: Formula Student, il team Unimore sul tetto del mondo nella categoria delle vetture ibride