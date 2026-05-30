Come nasce l’avventura a Sky? «Sono entrata nella redazione di Sky Sport 24 come reporter e bordocampista al seguito del Milan nel 2008, sei anni dopo sono passata a raccontare la Nazionale italiana avendo il privilegio di lavorare al Mondiale in Brasile e all’Europeo in Francia. Poi, nel 2017, il passaggio alla MotoGP, ed eccomi qui». È solo una professione o sei appassionata di moto? «Ho sempre seguito la MotoGP, poi, come per tanti italiani, la passione è cresciuta grazie alle gesta di Valentino Rossi. Da quando lavoro in questo mondo, però, l’amore è cresciuto. Frequentando il Paddock si vive una realtà incredibile». Una donna nel pianeta Motori come se la cava? Te lo avranno chiesto tante volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vera Spadini: «Per le donne nel mondo dei motori vale il principio d’innocenza ribaltato. Dobbiamo prima dimostrare di essere brave»

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