Vera Spadini | Per le donne nel mondo dei motori vale il principio d’innocenza ribaltato Dobbiamo prima dimostrare di essere brave
Durante il weekend del Gran Premio italiano, i commenti di chi segue i piloti femminili nel motomondiale evidenziano che molte donne devono dimostrare le proprie capacità prima di essere considerate competenti. Le affermazioni sottolineano una percezione di pregiudizio, dove il principio di innocenza non si applica alle donne nel mondo dei motori, che devono prima dimostrare di essere brave. Le parole riflettono un atteggiamento diffuso tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Come nasce l’avventura a Sky? «Sono entrata nella redazione di Sky Sport 24 come reporter e bordocampista al seguito del Milan nel 2008, sei anni dopo sono passata a raccontare la Nazionale italiana avendo il privilegio di lavorare al Mondiale in Brasile e all’Europeo in Francia. Poi, nel 2017, il passaggio alla MotoGP, ed eccomi qui». È solo una professione o sei appassionata di moto? «Ho sempre seguito la MotoGP, poi, come per tanti italiani, la passione è cresciuta grazie alle gesta di Valentino Rossi. Da quando lavoro in questo mondo, però, l’amore è cresciuto. Frequentando il Paddock si vive una realtà incredibile». Una donna nel pianeta Motori come se la cava? Te lo avranno chiesto tante volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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