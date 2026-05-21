Due volte più brave – Le prime donne | omaggio a donne speciali al Sipario Strappato
Sabato 23 maggio alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospiterà lo spettacolo “Due volte più brave – Le prime donne”. La piece, scritta e interpretata da Cristina Sarti, sarà accompagnata dal pianoforte di Luisa Repola. L’evento rende omaggio a donne straordinarie, con una performance che si focalizza sulla figura delle prime donne. La rappresentazione si svolgerà in via Marconi 165, coinvolgendo il pubblico in un momento dedicato alla musica e al teatro.
Sabato 23 maggio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Due volte più brave – Le prime donne”, scritto e interpretato da Cristina Sarti, con accompagnamento al pianoforte di Luisa Repola.Lo spettacolo rende omaggio a donne che, con talento, passione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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