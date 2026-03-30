Martedì pomeriggio alle 16:10 torna su Rai 1 un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. La soap, in onda dal 2015, vede tra i protagonisti un personaggio che cerca di dimostrare la propria innocenza. La puntata del 31 marzo 2026 si concentra sulle azioni di questo personaggio e sulle sue intenzioni all’interno della narrazione.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 137. Ecco le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026. Nella puntata precedente di lunedì 30 marzo 2026. Nella puntata di lunedì 30 marzo 2026 avevamo lasciato i protagonisti alle prese con situazioni inedite. Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio, ma prima di andare via la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 31 marzo 2026: Umberto vuole dimostrare la sua innocenza

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