Venezuela la CPI | l’inchiesta sui crimini contro l’umanità prosegue

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte penale internazionale ha annunciato che l'inchiesta sui crimini contro l'umanità in Venezuela continua. Sono stati indicati alcuni vertici politici e militari come sospettati di aver ordinato o partecipato alle violenze. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere prove per collegare i responsabili ai singoli atti di violenza, anche attraverso testimonianze e documenti. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sui metodi di indagine.

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?? Punti chiave Chi sono i vertici politici e militari accusati di queste violenze? Come faranno gli investigatori a collegare i capi ai singoli esecutori? Quali prove concrete hanno permesso di superare il blocco di Caracas? Perché i paesi vicini hanno inizialmente chiesto di sospendere il caso??? In Breve Indagini su persecuzioni, torture e violenze sessuali documentate dal 2017. Viceprocuratore Mame Mandiaye Niang coordina le attività investigative in corso. Procedimento avviato nel 2021 dopo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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