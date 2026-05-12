La finanza e i crimini contro l’umanità

Negli ultimi tempi si è assistito a un crescente interesse sui legami tra finanza e crimini contro l’umanità. La storia è costellata di episodi di violenza e stermini di massa commessi da regimi autoritari e leader sanguinari. Questi eventi hanno lasciato tracce profonde nel passato, mentre si continuano a indagare le eventuali responsabilità di attori economici e finanziari coinvolti in situazioni di crisi e ingiustizia.

La Storia ha sempre presentato violenze e drammi fatti da imperatori, dittatori e regimi politici sanguinari come un elenco infinito di tragedie e di stermini di massa. L’uomo non è un essere mansueto, scriveva Freud. Di fronte a queste disgrazie si è formata nel tempo una maggiore coscienza. Alla fine della Seconda Guerra mondiale venne costituito il Tribunale speciale di Norimberga per giudicare i crimini di guerra del nazionalsocialismo e dei suoi tragici attori. Tale processo, nell’affermare i crimini di guerra come crimini contro l’umanità, è stato una pietra miliare nella ricerca di una forma di giustizia che freni gli eccessi dell’animo umano, sempre continuati ma spesso colpevolmente dimenticati quando lontani dagli interessi prevalenti.🔗 Leggi su Follow.it

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