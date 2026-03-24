Fabrice Leggeri ex direttore di Frontex è indagato per crimini contro l’umanità

Fabrice Leggeri, ex direttore di Frontex e attuale eurodeputato di Rassemblement National, è sotto indagine per accuse di crimini contro l’umanità e tortura. Frontex è l’agenzia dell’Unione Europea responsabile della gestione delle frontiere e delle coste. Le accuse riguardano presunti comportamenti illeciti legati alle operazioni svolte dall’agenzia. La procura ha avviato le indagini per verificare le accuse mosse nei suoi confronti.

Fabrice Leggeri, ex direttore di Frontex -l’agenzia dell’ Unione Europea che svolge le funzioni di guardia di frontiera e costiera- nonché eurodeputato di Rassemblement National, è indagato per crimini contro l’umanità e tortura. A darne notizia è l’ Agence France-Presse ( AFP ), che ha ricevuto le informazioni da una fonte giudiziaria a conoscenza dell’inchiesta, iniziata lo scorso 18 maggio dopo l’ok della Corte d’Appello di Parigi. Nel 2024, l’organizzazione non governativa Ligue des droits de l’homme ( LDH ), lo aveva accusato di aver «condotto una politica volta a ostacolare, a qualunque costo, soprattutto in termini di vite umane, l’ingresso dei migranti nell’Unione Europea», e lo aveva denunciato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabrice Leggeri, ex direttore di Frontex, è indagato per crimini contro l’umanità Articoli correlati L’ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, indagato per crimini contro l’umanità e torturaLa magistratura francese ha aperto un'inchiesta contro l'ex direttore dell'agenzia europea delle frontiere per presunti crimini legati ai pushback in... Fabrice Leggeri, l’eurodeputato francese di RN ed ex capo di Frontex è indagato per «crimini contro l’umanità»Un giudice francese ha disposto l’apertura di un’inchiesta nei confronti dell’eurodeputato del Rassemblement National, Fabrice Leggeri, per i reati... Tutti gli aggiornamenti su Fabrice Leggeri Fabrice Leggeri indagato per crimini contro l’umanità, l’ex direttore di Frontex sotto accusa per i respingimenti di migrantiFabrice Leggeri, oggi europarlamentare del partito di estrema destra francese Rassemblement National, è indagato per crimini contro l’umanità e tortura per il suo ruolo di ex direttore di Frontex, la ... unita.it L’ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, indagato per crimini contro l’umanità e torturaLa magistratura francese ha aperto un'inchiesta contro l'ex direttore dell'agenzia europea delle frontiere per presunti crimini legati ai pushback in mare ... fanpage.it