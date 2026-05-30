Il nuovo sindaco di Venezia, sostenuto dalla destra, ha vinto le elezioni. La città affronta una crisi tra Venezia e Mestre, con Mestre che si è allontanata dall’isola. La popolazione di Mestre è diminuita da 171.000 a circa 150.000 abitanti. La vittoria arriva in un momento di tensione tra le due aree. La sfida principale è trovare soluzioni per ridurre la frattura e rilanciare l’unità della città.

? Punti chiave Come può il nuovo sindaco risolvere la frattura tra Mestre e Venezia?. Perché la popolazione dell'isola è crollata da 171.000 a soli 30.000 abitanti?. Come influirà il ticket d'ingresso sul turismo mordi e fuggi?. Chi pagherà il prezzo della crisi abitativa con affitti oltre 1.200 euro?.? In Breve Popolazione insulare scesa a 30.000 unità contro i 171.000 residenti del 1950.. Turismo mordi e fuggi rappresenta l'80 per cento degli arrivi totali in città.. Affitti mensili tra 1.200 e 1.500 euro causano crisi abitativa per i giovani.. Abitazioni vuote nell'area insulare passate dal 21,3 al 36,4 per cento tra 2011-2021.. Il 29 maggio 2026, Simone Venturini è stato eletto sindaco di Venezia superando il candidato della sinistra Andrea Martella in una tornata che ha segnato la vittoria della destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, vince Venturini: la destra guida una città tra crisi e Mestre

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