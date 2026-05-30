Venezia immobile fra iperturismo e spopolamento | il sindaco Venturini governa tra i canali ma è stato eletto a Mestre

Venezia, 29 maggio – Venezia non è triste: è immobile. Perché da anni, anzi da lustri, meglio: da decenni si discute sempre degli stessi problemi, l’overtourism, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione. Tutti ne parlano e nessuno li risolve, ammesso che sia possibile. Sì, c’era anche l’acqua alta ma almeno quella, al netto di scandali e processi, è stata eliminata perché il Mose funziona, anche se periodicamente si leggono profezie catastrofiche ma forse non catastrofistiche sull’innalzamento delle acque che prima o poi sommergeranno la città, e allora gli unici turisti a Venezia saranno i sub. https:www.ilrestodelcarlino.itvenetopoliticafeltrin-guai-a-fare-di-venezia-un-test-nazionale-m1cm3fhu In collaborazione con Alvise Sperandio (DIRE) Venezia, 29 mag. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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